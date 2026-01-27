Auf der L133 zwischen Vockerode und Waldersee ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen.

Auf der L133 bei Waldersee - Junge Autofahrerin wird beblendet und kracht gegen einen Baum

Dessau/MZ. - Auf der L133 zwischen Vockerode und Waldersee ist es am Montagabend, 26. Januar, zu einem Unfall gekommen.

Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler hatte die Landstraße gegen 20.45 Uhr aus Richtung Waldersee in Richtung Vockerode befahren und war nach Angaben der Polizei in Dessau-Roßlau in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und dort mit einem Baum kollidiert. Das Auto blieb im Anschluss auf der Fahrerseite liegen.

Nach ersten Angaben der Fahrerin wurde sie durch ein ihr entgegenkommendes unbekanntes Fahrzeug geblendet, so dass sie die Straße nicht mehr gesehen hat. Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin blieb unverletzt.