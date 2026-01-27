In Teuchern im Burgenlandkreis ist ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf winterglatter Straße zu schnell gefahren. Das ist dann passiert.

Teuchern/MZ - Weil er auf winterglatter Straße laut Polizei zu schnell gefahren ist, hat ein 19-jähriger Mann am Dienstagmorgen in Teuchern im Burgenlandkreis mit seinem Auto einen Unfall gebaut. Nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis hatte er in der Straße zur Voß die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einer Kurve von der Fahrbahn in den Straßengraben gerutscht. Der 19-Jährige und seine Mitfahrerin seien unverletzt geblieben.