Die Polizei im Burgenlandkreis ermittelt wegen Sachbeschädigung in Weißenfels: Dort haben unbekannte Täter mehrere Fenster eines Hauses eingeschlagen. Wo der Tatort ist und wie viele Scheiben zu Bruch gegangen sind.

Weißenfels/MZ - An einem Mehrfamilienhaus in Weißenfels haben unbekannte Täter vier Fensterscheiben eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit, das nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Laut den Beamten war in der Nacht zu Dienstag ein Notruf einer Anwohnerin der Tagewerbener Straße eingegangen, nachdem sie von Lärm auf der Straße aufgeschreckt worden war und im Anschluss beobachtete, wie mehrere Personen die Fenster des Hauses einschlugen. Die herbeigeeilten Polizeibeamten fanden am Tatort keine Verdächtigen mehr an.