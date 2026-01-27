Tagewerbener lehrt chinesische Kampfkunst Tai Chi in Weißenfels: Wie man mit Sport zur inneren Ruhe finden kann
Tony Ußler lehrt in Tagewerben und Weißenfels Tai Chi. Wie er selbst zu der Sportart gefunden hat und warum man besser früh als spät mit dem Training beginnen sollte.
27.01.2026, 16:30
Weißenfels/Tagewerben/MZ. - Acht Leute haben sich an einem Dienstagabend Ende Januar in den Räumen der Volkshochschule Burgenlandkreis „Dr. Wilhelm Harnisch“ (VHS) eingefunden. Ein älteres Ehepaar, eine Mutter mit ihrer erwachsenen Tochter, eine junge Frau mit Rückenbeschwerden. Unter ihnen befindet sich auch Tony Ußler. Er ist Tai Chi-Lehrer und leitet die Gruppe an.