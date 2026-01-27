Tony Ußler lehrt in Tagewerben und Weißenfels Tai Chi. Wie er selbst zu der Sportart gefunden hat und warum man besser früh als spät mit dem Training beginnen sollte.

Tai Chi in Weißenfels: Wie man mit Sport zur inneren Ruhe finden kann

Tony Ußler bei einer Form namens „Shi San Shi“, die wichtige Grundtechniken im Tai Chi beinhaltet.

Weißenfels/Tagewerben/MZ. - Acht Leute haben sich an einem Dienstagabend Ende Januar in den Räumen der Volkshochschule Burgenlandkreis „Dr. Wilhelm Harnisch“ (VHS) eingefunden. Ein älteres Ehepaar, eine Mutter mit ihrer erwachsenen Tochter, eine junge Frau mit Rückenbeschwerden. Unter ihnen befindet sich auch Tony Ußler. Er ist Tai Chi-Lehrer und leitet die Gruppe an.