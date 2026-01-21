Es ist offiziell angekündigt: "Wetten dass ..?" kehrt in 2026 nach Halle zurück. Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen Sendungen und Stadtwetten aus Halle.

Von nackten Stadträten bis Händel-Oratorium: So war "Wetten dass ..?" bisher in Halle

Stadtwette bei "Wetten dass ..?" in Halle: Die Stadträte gehen zum Saunieren in eine Straßenbahn.

Halle (Saale). - Die ZDF-Sendung "Wetten dass ..?" wird am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) ihr Comeback feiern. Die "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz sollen als Moderatoren durch den Abend führen.

Während die Kaulitz-Brüder ihre Premiere bei der Kult-Show feiern, ist die Stadt Halle mit der Live-Sendung im Dezember bereits das fünfte Mal dabei. Und die bisherigen "Wetten dass ..?"-Sendungen aus Halle boten allerhand Kurioses, wie ein Überblick zeigt:

"Wetten dass ..?" zum ersten Mal am 1. April 2006 aus Halle gesendet

Am 1. April 2006 wurde "Wetten dass ..?" erstmals aus Sachsen-Anhalt gesendet - kurz nach dem 25. Jubiläum der Show. Wie passend aus heutiger Sicht, dass Bill und Tom Kaulitz damals mit ihrer Band "Tokio Hotel" ebenfalls einen Auftritt hatten.

Bei der Stadtwette wurde zwar nicht so viel gekreischt wie bei dem Auftritt von "Tokio Hotel", sie ließ aber vorab ordentlich die Köpfe rauchen.

40 hallesche Stadträte, nur mit einem Handtuch bekleidet, sollten in einem echten Straßenbahnwagen saunieren gehen. Zudem sollte ein echter Finne einen Aufguss machen. Keine leichte Aufgabe.

"Wetten dass ..?" in Halle: Für die Stadtwette wurde ein Straßenbahnwaggon als Sauna umgebaut. (Foto: Winkler)

Aber die Hallenser schafften es: Während der Sendung wurde ein Wagen in eine Sauna umgebaut, in der 43 Stadträte anschließend ordentlich schwitzten.

Moderiert wurde die Show seinerzeit von Thomas Gottschalk, der die Zuschauer damals mit einer Rückzugsankündigung ordentlich in Aufruhr versetzte. Später erst wurde aufgelöst, dass es sich um einen "Aprilscherz" handelte.

Stadtwette wegen Sturmtief "Emma" nicht auf dem Markt in Halle möglich

Das nächste Stelldichein in Halle gab sich "Wetten dass ..?" mit Moderator Thomas Gottschalk am 1. März 2008. Zu Gast in der Sendung waren unter anderem Sasha, Lenny Kravitz, Leona Lewis, Heiner Lauterbach und Kai Wiesinger.

Leider machte Sturmtief "Emma" den Hallensern damals einen Strich durch die Stadtwette. 100 Männer sollten als "Beatles" verkleidet gemeinsam mit den Prinzen "Yellow Submarine" singen.

Als "Beatles" verkleidet versuchten die Hallenser, die Stadtwette zu gewinnen. (Foto: Andreas Stedtler)

Durch das Unwetter konnte die Wette jedoch nicht auf dem Markt stattfinden und musste nach drinnen verlegt werden. Am Ende standen nur 63 "Pilzköpfe" auf der Bühne - die Wette war somit verloren.

"Hätte die Stadtwette auf dem Markt stattgefunden, wäre sie nie, nie, nie verloren gegangen", waren die Hallenser seinerzeit überzeugt.

Stadtwette bei "Wetten dass ..?" 2011: Hallenser blasen Händel-Oratorium auf Flaschen

Ein drittes Mal moderierte Thomas Gottschalk am 10. Februar 2011 die Sendung von der Messe Halle aus. Als Gäste waren unter anderem Roxette, Udo Lindenberg, Take That, Naomi Campbell und Jan-Josef Liefers geladen.

Bei der Stadtwette 2011 war der Marktplatz in Halle rappelvoll. (Foto: Winkler)

Auch dieses Mal stand wieder eine Stadtwette an: Auf 500 Flaschen sollte der berühmte zweite Satz des "Messias"-Oratoriums von Händel geblasen werden.

Für die Hallenser stand fest: Wir schaffen das! Und tatsächlich gelang ein sauber intoniertes "Halleluja" auf sogar 600 Flaschen. "Das ist ja kein Geschepper, sondern echte Musik", lobte Verlierer Gottschalk die Hallenser.

Moderator Markus Lanz verliert die Stadtwette gegen Halle

Am 9. November 2013 wurde "Wetten dass ..?" ein viertes Mal live aus Halle gesendet. - dieses Mal mit Markus Lanz als Moderator. Obwohl das ZDF-Unterhaltungsflaggschiff quotentechnisch bereits sehr angeschlagen ist, war die Sendung für die Hallenser wieder ein Erfolg.

Halle gewinnt erneut die Stadtwette bei "Wetten dass ..?". (Foto: Silvio Kison)

Zum dritten Mal konnten sie die Stadtwette für sich entscheiden. Aufgabe: Mindestens 1.000 Menschen sollten auf dem Markt gelb verkleidet einen riesigen gelben Pullover, das Markenzeichen von Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher, nachstellen.