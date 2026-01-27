weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erste Berufskraftfahrerin Sachsen-Anhalts: In Männerdomäne anerkannt: Elke Plewa schiebt im Winterdienst mit Lkw den Schnee von den Straßen

Elke Plewa arbeitet als einzige Frau auf dem Bauhof der Stadt Mansfeld. Ihre Berufserfahrung kommt der 61-Jährigen aus Großörner besonders zugute. Wie sie reagiert, wenn ihre Technik ins Rutschen kommt.

Von Daniela Kainz 27.01.2026, 10:15
Elke Plewa vom Bauhof in Mansfeld fährt diesen großen Lkw im Winterdienst.
Elke Plewa vom Bauhof in Mansfeld fährt diesen großen Lkw im Winterdienst. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Mansfeld/MZ. - Schnee und Glatteis auf den Straßen? Mancher überlegt zweimal, ob er sich bei solchen Straßenverhältnissen ins Auto setzt. Nicht Elke Plewa.