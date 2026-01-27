Erste Berufskraftfahrerin Sachsen-Anhalts In Männerdomäne anerkannt: Elke Plewa schiebt im Winterdienst mit Lkw den Schnee von den Straßen
Elke Plewa arbeitet als einzige Frau auf dem Bauhof der Stadt Mansfeld. Ihre Berufserfahrung kommt der 61-Jährigen aus Großörner besonders zugute. Wie sie reagiert, wenn ihre Technik ins Rutschen kommt.
27.01.2026, 10:15
Mansfeld/MZ. - Schnee und Glatteis auf den Straßen? Mancher überlegt zweimal, ob er sich bei solchen Straßenverhältnissen ins Auto setzt. Nicht Elke Plewa.