Erste Berufskraftfahrerin Sachsen-Anhalts In Männerdomäne anerkannt: Elke Plewa schiebt im Winterdienst mit Lkw den Schnee von den Straßen

Elke Plewa arbeitet als einzige Frau auf dem Bauhof der Stadt Mansfeld. Ihre Berufserfahrung kommt der 61-Jährigen aus Großörner besonders zugute. Wie sie reagiert, wenn ihre Technik ins Rutschen kommt.