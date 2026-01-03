Immer wieder ist leichter Schneefall angekündigt - das Wetter in Mansfeld-Südharz bleibt winterlich. Wie viel Winterdienst man jetzt auf den Straßen erwarten kann und wann man selbst ran muss.

Winter in Mansfeld-Südharz: Ab wann sind die Straßen frei und wann genau muss ich selbst räumen?

In Mansfeld-Südharz soll es winterlich bleiben. Das heißt: glatte Straßen und Schneeschipp-Pflicht.

Sangerhausen/MZ. - Den ersten nennenswerten Schnee an Silvester und zum 2. Januar gab's in der Ferienzeit über den Jahreswechsel, da hatten viele noch Urlaub. Doch spätestens nach dem Dreikönigstag rollt auch in Mansfeld-Südharz der normale Verkehr wieder los. MZ hat nachgefragt, ab wann man mit geräumten Straßen rechnen darf und wie lange man vor der eigenen Haustür schippen muss.