Am Freitag ist im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Farnstädt ein Feuer ausgebrochen. Mit einem Feuerlöscher hat ein Bewohner den Brand eingedämmt.

In Farnstädt hat es im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses gebrannt.

Farnstädt - Am Freitag ist im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses an der Eislebener Straße in Farnstädt ein Feuer ausgebrochen. Nach Informationen der Polizeiinspektion Halle sei das Feuer gegen 16 Uhr in einem Zimmer des Dachgeschosses aus bisher ungeklärter Ursache entstanden.

Der Rauchmelder wurde ausgelöst und ein Bewohner des Hauses begann sofort das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Auch die dazu gerufenen Feuerwehrleute kamen zum Einsatz.

Personen wurden nicht verletzt, wurden jedoch vorsorglich von Rettungskräften untersucht. Im Dachgeschoss kam es zu erheblichen Verrußungen, es ist aktuell nicht nutzbar.