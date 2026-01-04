Auch wenn er nicht lange liegengeblieben ist: Schnee hat Halle und den Saalekreis am Sonntag in eine weiße Landschaft verzaubert.

Halle (Saale)/MZ. - Sieht es nicht schön aus? Wie mit Puderzucker überstäubt hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden Halle gezeigt - über Nacht hatte es geschneit. Der Schnee blieb zwar nicht lange liegen, aber wer wie unser Fotograf schnell zur Kamera gegriffen hat, konnte die weiße Pracht im Foto festhalten.