  4. Winter in Halle: So schön sieht Halle mit Schnee überzuckert aus

Auch wenn er nicht lange liegengeblieben ist: Schnee hat Halle und den Saalekreis am Sonntag in eine weiße Landschaft verzaubert.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 04.01.2026, 23:55
Unter einer weißen Puderzuckerschicht aus Schnee liegt am Sonntag das Saale-Ufer in Halle. Leider war die Schneepracht schon am Vormittag rasch wieder weggetaut. Die schönen Bilder aber bleiben.
Unter einer weißen Puderzuckerschicht aus Schnee liegt am Sonntag das Saale-Ufer in Halle. Leider war die Schneepracht schon am Vormittag rasch wieder weggetaut. Die schönen Bilder aber bleiben. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Sieht es nicht schön aus? Wie mit Puderzucker überstäubt hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden Halle gezeigt - über Nacht hatte es geschneit. Der Schnee blieb zwar nicht lange liegen, aber wer wie unser Fotograf schnell zur Kamera gegriffen hat, konnte die weiße Pracht im Foto festhalten.