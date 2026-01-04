weather schneeschauer
  4. Diesmal sogar mit Schnee: Elias Nebel macht den weitesten Sprung bei Südharzmeisterschaften in Wippra

Wo sonst häufig auf die Matte gesprungen wird, lag in diesem Jahr „echter“ Schnee. Nicht nur deshalb waren die Südharzmeisterschaften im Skispringen auf der Hasselbachschanze in Wippra am Wochenende ein Erfolg. Wer alles gewonnen hat.

Von Joel Stubert 04.01.2026, 18:15
45 begeisterte Skispringer haben am Samstag bei den Südharzmeisterschaften in Wippra teilgenommen.
45 begeisterte Skispringer haben am Samstag bei den Südharzmeisterschaften in Wippra teilgenommen. Foto: Ludenia

Wippra/MZ. - Es ist zwar das zweite Jahr in Folge, aber dennoch eine Nachricht wert: Bei den Südharzmeisterschaften im Skispringen auf der Hasselbachschanze in Wippra lag Schnee. „Das kommt nicht alle Tage vor“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Skivereins Wippra, Franziska Nebel.