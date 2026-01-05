News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 5. Januar 2026: Neuer Supermarkt im alten Kaufhof +++ Altes Spielzeug fürs Stadtmuseum +++ HFC mit Notfallplan für Winterkapriolen
Der neue Supermarkt, der in den alten Kaufhof am Markt zieht, steht fest, Hallenser spenden reichlich altes Spielzeug für das Stadtmuseum, der HFC bereitet sich darauf vor, dass der Winter den Spielplan durcheinanderbringen könnte: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 5. Januar 2026, in Halle wichtig ist.
Das ist neu am ersten Montag im neuen Jahr in Halle:
7.26 Uhr – HFC-Coach: Vom Snowboard zurück auf den Platz
Apropos Schnee: Robert Schröder, Trainer des HFC, hat die Winterpause genutzt, um seiner alten Leidenschaft nachzugehen. Worauf er in der heute startenden Vorbereitung den Fokus legt.
Warum HFC-Trainer Schröder in der Winterpause auf dem Snowboard stand
Wie bringen Fußballer ihre Höchstleistung auf den Platz? In der neuen Folge unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ geben Athletiktrainer Denis Hasenbeck sowie Sportwissenschaftler John Brandes spannende Einblicke hinter die Kulissen.
7.08 Uhr – Auch dank Östlund: Wildcats siegen gegen Buxtehude
Im Kellerduell gegen Buxtehude gelingt den Handballlerinnnen der Wildcats die Erlösung. Großen Anteil hat Madeleine Östlund, die zurückgekehrt ist. Welches Problem die Schwedin löst.
Halle statt Portugal: Warum Madeleine Östlund wieder eine Wildcat ist
6.52 Uhr – Schneefall: So sieht Halle in Weiß aus
Schnee hat Halle und den Saalekreis am Sonntag in eine weiße Landschaft verzaubert.
Winter in Halle So schön sieht Halle mit Schnee überzuckert aus
Lesen Sie heute von Katja Pausch: Bewegung im alten Kaufhof am Markt
6.27 Uhr – Testspiele: HFC prüft einen Notfallplan
Der Hallesche FC startet am Montag in die Vorbereitung. Drei Testspiele sind geplant. Oder kommt noch ein weiteres hinzu?
Testspielgegner gesucht: Fällt der Ligaauftakt bei Hertha Zehlendorf aus? Deshalb prüft der HFC einen Notfallplan
6.12 Uhr – Ein neuer Supermarkt für den alten Kaufhof in Halle
Die Neueröffnung des ehemaligen Kaufhofs auf dem Markt in Halle rückt näher. Ein weiterer Mietvertrag ist unterschrieben. Warum Immobilienentwickler Temba Schuh mit von der Partie ist.
Nach Intersport und zwei Restaurants: Dieser Supermarkt zieht mit in alten Kaufhof in Halle
5.53 Uhr – Hallenser bringen ihr Spielzeug ins Stadtmuseum
Der Bitte des Stadtmuseums, mit eigenem historischen Spielzeug die Sammlungen zu ergänzen, sind viele Hallenser nachgekommen. Einiges steht bereits in der aktuellen Ausstellung „Spiel mit!“, anderes wird im Depot gelagert. Wann die Neuzugänge gezeigt werden - vielleicht.
Puppenstube, Kaufmannsladen, Kartenspiele aus Halle - Womit Hallenser früher gespielt haben
