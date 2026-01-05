Die Wahrscheinlichkeit für so einen Gewinn liegt bei eins zu sieben Millionen: So viel Glück hatte jetzt ein Spieler aus dem Saalekreis. Er hatte bei der Ziehung zum Eurojackpot alle fünf aus 50 Gewinnzahlen sowie eine der zwei aus zwölf Eurozahlen richtig.

Einen großen Gewinn im Eurojackpot gab es gleich zu Beginn des Jahres für einen Spieler aus dem Saalekreis.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Am zweiten Abend des neuen Jahres ist einem Lottospieler im Saalekreis ein ganz besonderer „Glücks-Kracher“ gelungen. Bei Eurojackpot waren alle fünf aus 50 Gewinnzahlen (10, 15, 29, 34 und 38) sowie eine der zwei aus zwölf Eurozahlen (2 und 9) richtig. Das hat Lotto Sachsen-Anhalt jetzt mitgeteilt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund eins zu sieben Millionen. In allen 19 Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, hatten drei weitere Gewinner so viel Glück. Jeder gewann 630.745,90 Euro - auch der aus dem Saalekreis.

Gewinner aus dem Saalekreis weiß schon von seinem Glück

„Eurojackpot hat hier zwei Tage nach Silvester noch einmal für ein Feuerwerk gesorgt – für ein Feuerwerk des Glücks“, wird Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Mitteilung zitiert. „Der Gewinn lässt vielleicht einige Extra-Wünsche für 2026 wahr werden.“

Der Eurojackpot-Spielschein war online gespielt worden. Der Spieleinsatz lag bei 36,50 Euro. Der Gewinner wurde über seinen Glückstreffer in Höhe von 630.745,90 Euro bereits benachrichtigt.