365 Tage, 365 Tiere: Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 5. Januar geht es um einen Mitbewohner, der von Süden her über die Alpen kommt.

Gut getarnt! Ein Tier in Halle, das aussieht wie ein trockenes Blatt

Ist das wirklich ein tierischer Mitbewohner in Halle?

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.