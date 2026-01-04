Im Kellerduell gegen Buxtehude gelingt den Wildcats die Erlösung. Großen Anteil hat Madeleine Östlund, die zurückgekehrt ist. Welches Problem die Schwedin löst.

Halle/MZ. - Irgendwann war da nur noch ein „Ö“. Dieser Flickenteppich aus Trikot und Tape, den die Verantwortlichen von Union Halle-Neustadt in kurzer Zeit hatten kreieren müssen, war dem textilbelastenden Spiel am Kreis schlicht nicht gewachsen. Zwar hielten die Nummern 13, aufgebracht auf Brust und Rücken, das Klebeband mit dem Namen darauf riss allerdings bereits in der ersten Halbzeit in zwei Teile.