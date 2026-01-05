Debatte um Hochwassergefahr Kommt ein neues Wohngebiet an den Sophienhafen in Halle?
Auf der Saale-Halbinsel am Sophienhafen in Halle stehen bereits neue Wohnhäuser. Jetzt soll das Gebiet erweitert werden - ein umstrittenes Vorhaben. Nun ist die Stadtpolitik am Zug.
05.01.2026, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Tiefgaragen als potenzielle Überflutungsräume, Türen mit Dammbalken, Häuser, die auf tief im Boden gegründeten Pfählen stehen: Das geplante neue Wohngebiet am Sophienhafen in Halle soll künftigen Hochwassern trotzen - und ist gerade deshalb auch öffentlich umstritten.