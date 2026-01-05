Auf der Saale-Halbinsel am Sophienhafen in Halle stehen bereits neue Wohnhäuser. Jetzt soll das Gebiet erweitert werden - ein umstrittenes Vorhaben. Nun ist die Stadtpolitik am Zug.

Kommt ein neues Wohngebiet an den Sophienhafen in Halle?

Schon vor über zehn Jahren gab es diese Konzeptidee zur Entwicklung des Gebietes am Sophienhafen. Ein Teil ist umgesetzt.

Halle (Saale)/MZ. - Tiefgaragen als potenzielle Überflutungsräume, Türen mit Dammbalken, Häuser, die auf tief im Boden gegründeten Pfählen stehen: Das geplante neue Wohngebiet am Sophienhafen in Halle soll künftigen Hochwassern trotzen - und ist gerade deshalb auch öffentlich umstritten.