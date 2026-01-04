Robert Schröder, Trainer des HFC, hat die Winterpause genutzt, um seiner alten Leidenschaft nachzugehen. Worauf er in der startenden Vorbereitung den Fokus legt.

Robert Schröder hat die Pause mit Snowboarden in Österreich verbracht. An diesem Montag startet der Trainer mit dem HFC in die Vorbereitung.

Halle/MZ. - Die Liebe zu dem nur rund zwei Zentimeter dicken Holzbrett währt bereits so lange, dass Robert Schröder fast schon wie der älteste 37-Jährige der Welt klingt, wenn er über das Snowboarden spricht. „Das waren noch andere Zeiten, als ich ein Teenager war“, fängt der Fußballtrainer vom Regionalligisten Hallescher FC an zu berichten, wie er vor über zwei Dekaden im Thüringer Wald begonnen hat, die markant-klobigen Boots in die Bindungen zu schnallen. „Damals lag noch jeden Winter Schnee.“