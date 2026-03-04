Viel fehlt dem FC Barcelona im Pokal nicht für eine spektakuläre Wende. Trotz des Ausscheidens gegen Atlético Madrid lobt Trainer Hansi Flick seine Mannschaft.

Barcelona - Trainer Hansi Flick hat sich nach der verpassten Sensation im spanischen Pokal enttäuscht über das Aus, aber auch stolz auf seine Spieler vom FC Barcelona gezeigt. „Es war ein großes Spiel von uns“, sagte der Coach nach dem 3:0-Sieg über Atlético Madrid. Trotz des klaren Erfolges im Halbfinal-Rückspiel verpasste Titelverteidiger Barcelona nach der 0:4-Pleite im Hinspiel das Finale.

„Wir haben viele Chancen kreiert, um weitere Tore zu erzielen. Am Ende ist es nicht passiert, das müssen wir akzeptieren“, sagte Flick nach der Partie im Camp Nou. Dort hatten Marc Bernal mit zwei Toren (29./72. Minute) sowie Raphinha mit einem verwandelten Foulelfmeter (45.+5) Barça und seine Fans von einer spektakulären Wende träumen lassen. Am Ende rettete sich Atlético aber ins Finale.

„Mit ganzem Herzen für diesen Club“

Nach einigen Rückschlägen in den vergangenen Wochen stellte Flick dennoch zufrieden fest: „Die Qualität ist da. Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft. Sie hat alles auf dem Platz gelassen. Alle haben mit ganzem Herzen für diesen Club gespielt, das ist fantastisch zu sehen.“

Dem Team des früheren Bundestrainers bleiben nun noch zwei Titelchancen in dieser Saison. In der Meisterschaft ist Titelverteidiger Barcelona auch dank der Schwäche des Erzrivalen Real Madrid Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung. In der Champions League steht Flicks Mannschaft im Achtelfinale und trifft dort in der nächsten Woche auf Newcastle United mit dem deutschen Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade.

Flick warnt vor langem Weg zu Titeln

Flick mochte den Gewinn dieser beiden Titel nicht als Ziel ausgeben, zumal angesichts der hohen Belastung auch einige Leistungsträger fehlen oder angeschlagen sind. „Schritt für Schritt. Es ist noch ein langer Weg in der Liga und in der Champions League“, sagte der 61-Jährige.