Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks ist am Montagabend die Polizei in Halle alarmiert worden. Auch der gut besuchte Wintermarkt ist betroffen. Was bis jetzt bekannt ist.

Die Zufahrt zum halleschen Marktplatz ist gesperrt. Der Grund: Ein herrenloser Koffer wurde am Montagabend am Markt aufgefunden. Die Polizei ist alarmiert - auch ein Sprengstoff-Spürhund wird eingesetzt.

Halle (Saale)/MZ. - Rot-weiße Absperrbänder an den Straßenbahnzufahrten auf dem halleschen Markt, überall Polizei: Ein herrenloser Koffer sorgt am Montagabend in Halles Innenstadt für Aufregung. Zusehends leert sich der Markt, Straßenbahnen werden umgeleitet, und auch der an diesem Abend äußerst gut besuchte Wintermarkt muss schließen. Sicherheit geht vor.

„Aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks ist die Polizei alarmiert worden“, bestätigt Halles Polizeisprecher Alexander Junghans auf MZ-Nachfrage. Der Bereich um den Fundort auf dem östlichen Marktplatz ist weiträumig abgesperrt worden, ebenso die Zufahrten von und zum Markt. Auch ein Sprengstoff-Spürhund ist angefordert worden und bereits unterwegs zum Einsatzort. „Möglicherweise müssen noch weitere Sprengstoff- und andere Experten hinzugezogen werden“, so Junghans.

Für den Wintermarkt, der am letzten Abend vor der geplanten Schließung am 6. Januar noch einmal sehr gut besucht ist, bedeutet das die Sperrung. „Das ist für uns eine äußerst schlechte Nachricht“, so Dieter Wunder von der City-Gemeinschaft Halle. Als Marktleiter habe er gerade erst eine positive Bilanz für den Wintermarkt ziehen können. „Und nun das.“

Zwei Wochen lang sei der Wintermarkt zur Zufriedenheit der City-Gemeinschaft und der Händler ohne Probleme und Störungen verlaufen. Nun müsse man schließen und die Besucher nach Hause schicken. Dennoch werde man zum aktuellen Kenntnisstand wie geplant am 6. Januar zu Drei Könige am Dienstag, dem letzten Tag des Wintermarktes, öffnen, so Dieter Wunder.