  4. Hallescher FC:: HalPlus-Cup: Außenseiter LSG Lieskau trifft mit rot-weißer Ikone Toni Lindenhahn auf den Halleschen FC

Beim HalPlus-Cup am Dreikönigstag ist der Landesligist der große Underdog. Welche Ziele sich der Verein setzt und welche Rolle Lindenhahn übernimmt.

Von Christopher Kitsche 04.01.2026, 19:15
Toni Lindenhahn wird die LSG Lieskau beim HalPlus Cup als Cheftrainer anführen.
Toni Lindenhahn wird die LSG Lieskau beim HalPlus Cup als Cheftrainer anführen. Foto: Objektfoto

Halle/MZ. Die Fußballer der LSG Lieskau wollen Erinnerungen schaffen, von denen sie vielleicht nicht ihren Enkeln erzählen werden, in denen sie aber mindestens noch auf der nächsten Saisonabschlussfeier schwelgen werden. „Ein Punkt gegen den VfL oder ein Tor gegen den HFC, das wäre was“, sagt Torsten Mank. Er ist Präsident und Trainer in Personalunion beim Landesligisten, der beim HalPlus-Cup in der SWH-Arena am Dreikönigstag (ab 15 Uhr) krasser Außenseiter ist.