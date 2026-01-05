Andere Möbel gefällig, lieber gleich eine Wohnung oder doch einen Taucheranzug? Das hallesche Angebot auf Online-Marktplätzen ist riesig und hält manche Überraschung bereit.

Vom Halle-Souvenir bis zur Luxus-Armbanduhr: Was Hallenser bei Ebay & Co. anbieten

Halle-Artikel zu verkaufen: Im Internet findet sich ein breites Angebot.

Halle (Saale)/MZ. - Bei aller Liebe zur Saalestadt: Seine über die Jahre mehr als erwartet gewachsene Hallensia-Sammlung vom Kalender über Bildbände bis zu Bierdeckeln mit Reklame für hallesches Meisterbräu ist dem Mann inzwischen zuviel geworden. Zu einem seiner Vorsätze fürs neue Jahr gehört deshalb, vieles davon im Internet zum Verkauf anzubieten.