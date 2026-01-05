Am 5. Januar 2016 besetzten Anhänger des Kapuze-Vereins die ehemalige Gasanstalt in der Hafenstraße. Zehn Jahre später hallen die Ereignisse noch immer nach.

„Abends wird es wieder laut“ - Hasi-Anhänger feiern Geburtstag in der Hafenstraße in Halle

Am Montag wurde der 10. Geburtstag der Hasi gefeiert, der 2016 mit einer Hausbesetzung begann.

Halle (Saale)/MZ - Klirrende Kälte, abgeschleppte Autos und ein Jubiläum: Zehn Jahre nach der Hausbesetzung der Hafenstraße 7 in Halle - der Hasi - haben Anhänger der sozio-kulturellen Szene am Montag den Geburtstag des gescheiterten Projekts gefeiert. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort, um Störungen zu vermeiden. Die Wohnungsgesellschaft HWG will das Gebäude in diesem Jahr sanieren.