Das Gebäude Hafenstraße 7 ist in Halle ein Politikum gewesen. 2018 war es Schauplatz eines großen Polizeieinsatzes. Viele Pläne scheiterten. Jetzt soll die Zukunft klar sein.

Hängepartie um „Hasi“ in Halle endet - das plant die HWG mit dem einst besetzten Haus

Die HWG hat schon Werbung für das Bauvorhaben an der Hasi-Fassade aufgehängt.

Halle (Saale)/MZ - Kaum ein Gebäude in Halle hat im vergangenen Jahrzehnt so für Aufruhr und politische Zerwürfnisse gesorgt wie die „Hasi“ in der Hafenstraße mit der Hausnummer sieben. Das 1857 errichtete Gebäude war Schauplatz von Hausbesetzern, stand kurz vor der Räumung und dümpelte zuletzt nur noch vor sich hin. Jetzt ist die Zukunft der „Hasi“ geklärt.