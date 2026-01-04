Historisches Spielzeug im Stadtmuseum Halle Puppenstube, Kaufmannsladen, Kartenspiele aus Halle - Womit Hallenser früher gespielt haben
Der Bitte des Stadtmuseums, mit eigenem historischen Spielzeug die Sammlungen zu ergänzen, sind viele Hallenser nachgekommen. Einiges steht bereits in der aktuellen Ausstellung „Spiel mit!“, anderes wird im Depot gelagert. Wann die Neuzugänge gezeigt werden - vielleicht.
04.01.2026, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Wie ein großes Spielzeug-Paradies aus vergangenen Zeiten wirkt derzeit der Arbeitsplatz von Saskia Knyrim. Die junge Frau ist als Dokumentarin im Depot des Stadtmuseums Halle für dessen Sammlungen zuständig. Doch auch wenn die neuesten Zugänge im Depot - historisches Spielzeug aus mehreren Jahrhunderten aus privater Hand - regelrecht zum Spielen einladen, hat Saskia Knyrim selbstverständlich andere Aufgaben im Depot zu erledigen.