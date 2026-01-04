Der Bitte des Stadtmuseums, mit eigenem historischen Spielzeug die Sammlungen zu ergänzen, sind viele Hallenser nachgekommen. Einiges steht bereits in der aktuellen Ausstellung „Spiel mit!“, anderes wird im Depot gelagert. Wann die Neuzugänge gezeigt werden - vielleicht.

Puppenstube, Kaufmannsladen, Kartenspiele aus Halle - Womit Hallenser früher gespielt haben

Diese nostalgische Puppenwiege in den Händen von Saskia Knyrim, Dokumentarin im Stadtmuseum Halle, stammt aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts und wurde von einer älteren Hallenserin zusammen mit weiterem Spielzeug an das Museum übergeben.

Halle (Saale)/MZ. - Wie ein großes Spielzeug-Paradies aus vergangenen Zeiten wirkt derzeit der Arbeitsplatz von Saskia Knyrim. Die junge Frau ist als Dokumentarin im Depot des Stadtmuseums Halle für dessen Sammlungen zuständig. Doch auch wenn die neuesten Zugänge im Depot - historisches Spielzeug aus mehreren Jahrhunderten aus privater Hand - regelrecht zum Spielen einladen, hat Saskia Knyrim selbstverständlich andere Aufgaben im Depot zu erledigen.