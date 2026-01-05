Die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete auf der Basis des jetzt veröffentlichten neuen Mietspiegels für die Stadt Halle ist möglich. Dieser ist sowohl online abrufbar als auch als gedrucktes Exemplar bei der Stadt zu bekommen.

Wird das Mieten in Halle teurer? Der neue Mietspiegel gibt jedenfalls einen Hinweis darauf.

Halle/MZ/EI. - Die Stadt Halle hat einen neuen Mietspiegel veröffentlicht, der für die Jahre 2026 und 2027 gültig ist. Hintergrund ist, dass die Geltungsdauer des bisherigen Mietspiegels Ende des vergangenen Jahres auslief.

Aus diesem Grund habe der Mietspiegel fortgeschrieben und an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst werden müssen, informiert die Stadtverwaltung. Im Ergebnis hätten sich die Basiswerte des Mietspiegels um 4,39 Prozent erhöht.

Informationen sind online oder ausgedruckt abrufbar

Der neue Mietspiegel samt Methodenbericht und Vergleichsrechner ist online abrufbar. Mieter, die keinen Zugang zum Internet haben, können laut Verwaltung ein gedrucktes Exemplar des Mietspiegels an den Pforten im Ratshof sowie im Verwaltungsstandort Scheibe A in der Neustädter Passage 18 kostenfrei erhalten.

Mit dem Online-Rechner können Mieter sowie Vermieter die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung ermitteln. Dafür werden unter anderem Angaben zur Wohnungsgröße, zum Baualter, zur Ausstattung und zum Modernisierungsstand abgefragt. Auch die Lage der Wohnung spielt in Halle eine wichtige Rolle bei der Miethöhe.

Die Wohnlagen sind in vier Stufen von A bis D eingeteilt. Der Online-Rechner ordnet die eingegebene Adresse automatisch einer Wohnlagenstufe zu. Alternativ kann die Wohnlage über eine Wohnlagenkarte oder ein Adressverzeichnis bestimmt werden, die ebenfalls online verfügbar sind.