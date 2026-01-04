weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Hallescher FC: Fällt der Ligaauftakt in Zehlendorf aus? HFC prüft Notfallplan

Der Hallesche FC startet am Montag in die Vorbereitung. Drei Testspiele sind geplant. Oder kommt noch ein weiteres hinzu?

Aktualisiert: 04.01.2026, 13:55
Startet der HFC erst vor den heimischen Fans ins Pflichspieljahr 2026?
Startet der HFC erst vor den heimischen Fans ins Pflichspieljahr 2026? (Foto: IMAGO/Lobeca)

Halle/MZ - Am Montag startet der Hallesche FC mit der Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele in der Regionalliga Nordost. Am Dreikönigstag steht der Halplus-Cup auf dem Programm, beim eigenen Hallenturnier sind die Rot-Weißen Titelverteidiger. Hauptkonkurrent dürfte Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig werden.