Der Hallesche FC startet am Montag in die Vorbereitung. Drei Testspiele sind geplant. Oder kommt noch ein weiteres hinzu?

Fällt der Ligaauftakt bei Hertha Zehlendorf aus? Deshalb prüft der HFC einen Notfallplan

Startet der HFC erst vor den heimischen Fans ins Pflichspieljahr 2026?

Halle/MZ - Am Montag startet der Hallesche FC mit der Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele in der Regionalliga Nordost. Am Dreikönigstag steht der Halplus-Cup auf dem Programm, beim eigenen Hallenturnier sind die Rot-Weißen Titelverteidiger. Hauptkonkurrent dürfte Regionalliga-Spitzenreiter Lok Leipzig werden.