Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Wittenberg hat es am Sonntag einen Zwischenfall gegeben. Zwei Verdächtige wurde gestellt.

Dessau/MZ. - Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Wittenberg haben Jugendliche am Sonntagabend, 4. Januar, mit Feuerwerksraketen auf eine Regionalbahn geschossen. Das hat die Bundespolizei am Montag gemeldet.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr beim Passieren einer Brücke in Coswig. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei in Dessau trafen vor Ort auf zwei 15-jährige Jugendliche. Beide gaben zu, auf der Brücke pyrotechnische Gegenstände gezündet und geworfen zu haben. Ein weiterer beteiligter Jugendlicher war beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort.

Die Identitäten der deutschen Jugendlichen wurden festgestellt. Bei einem wurden noch weitere Feuerwerkskörper sowie Betäubungsmittelutensilien aufgefunden. Im Anschluss wurden beide an ihre jeweiligen erziehungsberechtigten Personen übergeben. Durch die Bundespolizei wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung eingeleitet.