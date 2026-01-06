Kinder und Jugendliche bringen Segen und Freude in die Häuser. Warum es dieses Mal besonders um andere Kinder geht.

Kinder sind Könige: Was das Motto der Sternsinger in Zeitz war und warum es gut ist, wenn einer groß ist

Nicht einfach nur Caspar, Melchior Balthasar, sondern ganz viele Sternsinger gestalteten gemeinsam mit Diakonin Yvette Lange den Gottesdienst im Zeitzer Dom.

Zeitz/MZ. - „Jedes Kind hat das Recht auf Würde und Zukunft“, sagte Diakonin Yvette Lange. Sie feierte mit den mehr als 30 Sternsingern im Zeitzer Dom einen stimmungsvollen, bewegenden Gottesdienst, ehe die als Könige gekleideten Kinder und Jugendlichen aufbrachen, um den Segen, um Freude in die Häuser zu tragen, um „Christus zu den Menschen zu bringen“ und natürlich Spenden zu sammeln.