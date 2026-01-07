Obwohl es auch um Europa geht, steckt bisher noch keine EU im Zukunftszentrum für Halle, bei zwei Grad Wassertemperatur gibt es beim Anbaden im Heidesee einen neuen Teilnehmerrekord, ein Mittelfeldtalent zeigt sich als Probespieler beim HFC: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 7. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 7. Januar 2026: Wie kommt die EU ins Zukunftszentrum? +++ Neujahrsschwimmen mit Rekord im Heidesee +++ Ein Talent spielt beim HFC vor

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Ein neues Jahr - und der Ticker ist zurück: Was passiert heute am Mittwoch, 7. Januar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich vor dem Feiertag? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 5. Januar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

6.56 Uhr – Das ist Halles schlechteste Straße

Mehr als 850 Straßen haben Inspektoren in Halle unter die Lupe genommen. Sie haben Straßenschäden erfasst und Noten vergeben. Die MZ hat sich die schlechteste Straße in Halle angesehen und mit Anwohnern gesprochen.

Anwohner sanieren Gehweg selbst: Das ist Halles schlechteste Straße

Eine solche Furche im Gehweg kann für Fußgänger zur Stolperfalle werden. (Foto: Denny Kleindienst)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Frank Klemmer: Eiskalt den ganzen Feiertag genutzt

6.27 Uhr – Mittelfeldtalent spielt beim HFC vor

Beim Halleschen FC wird wieder trainiert. Mit Olgherto Balliu stellt sich in dieser Woche ein Talent vor. Der 19-Jährige zeigte in der Oberliga Torgefahr.

Dieses Mittelfeldtalent stellt sich beim HFC als Probespieler vor

Olgherto Balliu (r.) spielt derzeit in der Oberliga Hamburg. (Foto: IMAGO/Lobeca)

Wie bringen Fußballer ihre Höchstleistung auf den Platz? In der neuen Folge unseres Podcasts „Chemie kennt keine Liga“ geben Athletiktrainer Denis Hasenbeck sowie Sportwissenschaftler John Brandes spannende Einblicke hinter die Kulissen.

6.11 Uhr – Wie passt die EU zum Zukunftszentrum in Halle?

Das Zukunftszentrum in Halle soll sich nicht auf nur den Wandel in Ostdeutschland 1989/90 konzentrieren. Auch die europäische Perspektive ist gefragt. Doch bisher steckt noch keine EU im Projekt. Kann sich das noch ändern?

Keine Förderung: Warum die EU nichts mit dem Zukunftszentrum in Halle zu tun hat

Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation stellt einen europäischen Anspruch, aber hat bislang nichts mit der Europäischen Union zu tun. (Foto: Marvin Matzulla)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.54 Uhr – Bei zwei Grad in den Heidesee gesprungen

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, wird im Heidesee in Halle traditionell angebadet. Trotz vereistem See ließen sich 500 Menschen nicht von einem Sprung ins Wasser abhalten.

Zwei Grad Wassertemperatur: Neuer Teilnehmerrekord beim Neujahrsschwimmen im Heidebad

Neujahrsschwimmen im Heidebad am 6. Januar 2026 (Foto: Steffen Schellhorn)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.