Die hallesche SPD-Fraktion möchte, dass der Glauchaer Platz unter der Hochstraße grüner wird. Das könnte ein Modellprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung werden. Auch die MLU ist an Bord. Doch die Hochstraßenbrücken könnten dem Projekt zum Verhängnis werden.

SPD macht Vorschlag für einen grüneren Glauchaer Platz - was die Stadt Halle dazu sagt

Die hallesche SPD-Fraktion möchte die Fläche zwischen den Brückenpfeilern der Hochstraße entsiegeln und begrünen.

Halle (Saale)/MZ. - Einen grüneren Glauchaer Platz würden sich wohl einige Hallenser wünschen. Bekannt ist der Ort eher als viel befahrener Verkehrsknoten im Zentrum der Stadt. Wenn es nach der SPD-Fraktion geht, soll sich das ändern. Die Partei möchte die Verwaltung beauftragen zu überprüfen, inwiefern Flächen unter der Hochstraße im Bereich Glauchaer Platz grün werden können.