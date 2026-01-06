Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, wird im Heidesee in Halle traditionell angebadet. Trotz vereistem See ließen sich 500 Menschen nicht von einem Sprung ins Wasser abhalten.

Halle (Saale)/MZ. - Wer sich das traut, muss schon hart im Nehmen sein: Punkt 11 Uhr wagten sich am 6. Januar 2026, dem Dreikönigstag, bei Minustemperaturen rund 500 Schwimmer - von klein bis groß - zum traditionellen Neujahrsschwimmen in das zwei Grad kalte Wasser des Heidesees in Halle. Teilweise verkleidet stürzten sich die Teilnehmer in die eisigen Fluten, während der Rest des Sees sogar von einer dünnen Eisdecke überzogen war.

Der Blick von oben auf den vereisten Heidesee in Halle Foto: Steffen Schellhorn

Wie in den vergangenen Jahren zog das Event wieder unzählige Schaulustige an. Die Parkplätze und Straßenränder im Umkreis von zwei Kilometern rund um das Heidebad waren mit Autos vollgestellt. Laut Heidebad-Betreiber Mathias Nobel guckten etwa 1.000 Besucher beim Neujahrsschwimmen zu. Auch außerhalb des Bades standen Zaungäste.

Mit der Teilnehmerzahl und den Zuschauern sei der Vorjahresrekord von 375 Schwimmern und 700 Besuchern geknackt worden, erklärte Nobel.