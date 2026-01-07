Moritz Schulze war 2023/24 beim HFC unter Vertrag, konnte sich zuletzt fit halten. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden.

Halle/MZ - Es ist kein wirklicher Abgang, schließlich stand Moritz Schulze beim Halleschen FC zuletzt nicht mehr unter Vertrag. Der Torwart hielt sich als vereinsloser Spieler beim Fußball-Regionalligisten fit. Jetzt hat er Halle aber wieder verlassen.

Mit Kickers Emden hat der 24-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. Künftig hütet Schulze das Tor des Klubs aus der Regionalliga Nord. „Ich will Verantwortung übernehmen und mit konstanten Leistungen zum sportlichen Erfolg der Mannschaft beitragen“, wird der Torhüter zitiert.

Schulze stand in der Saison 2023/24 beim HFC tatsächlich unter Vertrag, absolvierte sechs Spiele in der dritten Liga. Nach dem Abstieg wechselte er zu Greuther Fürth.