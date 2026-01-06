Beim Halleschen FC wird wieder trainiert. Mit Olgherto Balliu stellt sich in dieser Woche ein Talent vor. Der 19-Jährige zeigte in der Oberliga Torgefahr.

Halle/MZ - Der Hallesche FC startet in die Vorbereitung auf die restlichen Spiele in der Regionalliga Nordost mit einem Probespieler. Wie der Verein am Dienstag mitgeteilt hat, wird Olgherto Balliu bis Ende der Woche vorspielen. Schon beim Halplus-Cup trägt der 19-Jährige die rot-weißen Farben, er dürfte auch das Testspiel gegen Germania Halberstadt am Samstag (13 Uhr) absolvieren. Gespielt wird in Bennstedt auf Kunstrasen.

Balliu ist offensiver Mittelfeldspieler, steht derzeit beim TuRa Harkheide unter Vertrag, spielt in der Oberliga Hamburg. Dort kommt der Balliu, der in Italien geboren ist und auch die albanische Staatsbürgerschaft besitzt, auf neun Tore und vier Vorlagen in 19 Spielen. Der 1,71-Meter-Mann wäre ein Spieler für die Perspektive.