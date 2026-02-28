Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Trainer Andreas Kundlatsch aus dem Kräftemessen mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Gäste aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Die Kelbraer legten in der 20. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

20. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Nosov, Barthel, Okapal (78. Adam), Hegenbart, Sommer (46. Eis), Conde (64. Steinberg), Shpikula, Matschulat, Rybak

SV Großgrimma: Schmidt – Kästner (59. Matschaß), Schneider, Beyenbach (78. Oberkersch), Wöpe, Weidner, Angeli (71. Rackowitz), Bauer (71. Bagmaci), Palatini (46. Krobitzsch), Göbel, Baum

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60