Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der BSV 79 Magdeburg im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den TSV Niederndodeleben unterlag das Team von Andreas Heyse mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem BSV 79 Magdeburg und dem TSV Niederndodeleben hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Niederndodeleben auf und entschieden das Match am Ende mit 1:6 (1:2) für sich.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Doch die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV 79 Magdeburg gegen TSV Niederndodeleben – 28. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (85.). Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann (24. Njonou), Spiering, Mittag, Hilgendorf (73. Bansemer), Gröschner, Ngou, Wolde, Hartwig, Ellrich, Kokert (80. Nsien)

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Husnik (67. Gottschalk), Ferl (67. Mai), Schott, Lüddeckens, Ahlemann, Jebsen, Komorous (73. Klein), Müller (73. Bittner), Farkas (56. Dreiling)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53