Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

0:2 – SV Blau-Weiß Zorbau verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSC Weißenfels

Zorbau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Schneider (SSC Weißenfels) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Blau-Weiß Zorbau hinkt 0:2 hinterher – Minute 80

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Andrii Zozulia den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (80.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – B. Strauchmann, Omerovic (70. Maier), De Pinho Gomes (67. Sothen), Neuhaus, Erdmann, L. E. Hein (83. Bisultanov), Campbell, Engl (86. Jose Malu), Seidel (70. Beer), Bondarenko

SSC Weißenfels: Magul – Schumann, Zerbe, Kopp (63. Koch), Zozulia (84. Beyer), Purrucker (16. Schneider), Raßmann (73. Hafkesbrink), Necke, Dierichen, Koch (80. Luib), Puphal

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480