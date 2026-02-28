Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat der BSV 79 Magdeburg auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den TSV Niederndodeleben unterlag das Team von Andreas Heyse mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem BSV 79 Magdeburg und dem TSV Niederndodeleben hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Niederndodeleben auf und entschieden das Match schließlich mit 1:6 (1:2) für sich.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Niederndodelebener gesichert. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Gröschner, Ellrich, Wolde, Hilgendorf (73. Bansemer), Kokert (80. Nsien), Ngou, Mittag, Hartwig, Spiering, Klinzmann (24. Njonou)

TSV Niederndodeleben: Willner – Jebsen, Lüddeckens, Ahlemann, Komorous (73. Klein), Ferl (67. Mai), Husnik (67. Gottschalk), Farkas (56. Dreiling), Müller (73. Bittner), Biermanski, Schott

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53