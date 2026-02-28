Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:2)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Robert Voß (SSV 90 Landsberg) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

SSV 90 Landsberg Kopf an Kopf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 10

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Es blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite verließen Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christopher Kleeblatt (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 4:2 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Diallo (85. Thiel), Berbig (31. Dammering), Köhler, Madalschek, Hampel, Scheller (88. Stephan), Stryjakowski (67. George), Darmochwal, Voß, Rappe (67. Kleeblatt)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Jüttner, Schrötter, Kaschperk (63. Nachtwein), Siedler, Böttger, Lindau, Merker, Prenz, Berger (72. Thomas), Bielig

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68