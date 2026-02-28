Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Helbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Serhii Molochko (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein (18.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Bohdan Bozhok den Ball ins Netz (24.).

SV Eintracht Emseloh mit 2:0 vorne – 24. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Justin Masur den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team errang (83.). Die Emseloher sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, Stache, Schmidt, Molochko, Heimur, J. T. Aljindo, Bozhok, Shevtsov, Mukhoid, A. Aljindo

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Weickert (65. Afrifa-Kodua), Gomes Paranagua (90. Golombek), Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Masur, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Endo, Masaka (46. Teah), Miranda Conceicao, Stridde, Weickert

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82