Der SSV 90 Landsberg erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 68 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Landsberg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 4:2 (3:2) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (10.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SSV 90 Landsberg gegen SV Romonta 90 Stedten – 10. Minute

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Es blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Christopher Kleeblatt kam rein für Benjamin Rappe und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (87.). Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Berbig (31. Dammering), Rappe (67. Kleeblatt), Stryjakowski (67. George), Hampel, Madalschek, Voß, Darmochwal, Köhler, Scheller (88. Stephan), Diallo (85. Thiel)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Jüttner, Böttger, Berger (72. Thomas), Bielig, Schrötter, Kaschperk (63. Nachtwein), Lindau, Prenz, Siedler, Merker

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68