Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 6:1 (3:1) ging die SG 1919 Trebitz von Coach Enrico Heede aus dem Kräftemessen mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Bad Schmiedeberg/MTU. 6:1 (3:1) in Trebitz: Ganze sechs Bälle hat das Team von Enrico Heede, die SG 1919 Trebitz, am Samstag im Tor der Gegner aus Wittenberg untergebracht.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Der FC Victoria Wittenberg lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Christian Müller schoss und traf in der 35. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Trebitz einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 gingen die Schmiedeberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Neumann, Höppner, Meene, Gröber, Oberländer, Grobmann (67. Schütz), Födisch, Kühne, Krott, Preuß

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt, Thöner, Dorn, Müller, Vurmo (46. Kießling), Müller (60. Smith-Heston), Körnig, Hüller (46. Wightman), Müller, Wakrim

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38