Dem SSV 90 Landsberg glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 68 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Robert Voß für Landsberg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Christopher Kleeblatt wurde für Benjamin Rappe eingesetzt und Maximilian George für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite räumten Tim Kaschperk für Florian Nachtwein und Jannis Berger für Maximilian Thomas den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu festigen (87.). Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler, Stryjakowski (67. George), Hampel, Scheller (88. Stephan), Madalschek, Berbig (31. Dammering), Rappe (67. Kleeblatt), Darmochwal, Diallo (85. Thiel), Voß

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (72. Thomas), Lindau, Siedler, Merker, Schrötter, Böttger, Prenz, Bielig, Jüttner, Kaschperk (63. Nachtwein)

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68