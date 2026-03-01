Die Lakers festigen mit einem klaren Sieg gegen Warriors ihren direkten Playoff-Platz. Golden State könnte ohne seine Stars die Playoffs verpassen.

San Francisco - Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben bei den stark ersatzgeschwächten Golden State Warriors deutlich mit 129:101 (65:47) gewonnen und den direkten Playoff-Platz gefestigt. Durch den 35. Saisonsieg bleiben die Lakers in der Eastern Conference als Sechster auf einem Playoff-Rang. Golden State (31:29) ist Tabellenachter und müsste nach derzeitigem Stand in die Playoff-Qualifikation.

Ohne den weiterhin verletzten Superstar Stephen Curry sowie den fehlenden Leistungsträgern wie Jimmy Butler oder Nachverpflichtung Kristaps Porzingis waren die Warriors trotz Heimvorteil chancenlos. Gui Santos war mit 14 Punkten bester Schütze von Golden State. Für die Lakers waren Luka Doncic (26 Zähler) und James (22) einmal mehr die erfolgreichsten Werfer. Maxi Kleber kam für das Team aus Kalifornien auf vier Punkte.