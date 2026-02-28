Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Helbra/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Serhii Molochko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Emseloh musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Bohdan Bozhok den Ball ins Netz (24.).

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Emseloh – Minute 24

In der 57. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Nur kurz darauf gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – A. Aljindo, Mukhoid, Polívka, Shevtsov, J. T. Aljindo, Schmidt, Bozhok, Heimur, Stache, Molochko

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Stridde, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua (90. Golombek), Weickert (65. Afrifa-Kodua), Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Masaka (46. Teah), Weickert, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Masur, Endo

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82