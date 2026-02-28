Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 91 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt verabschieden musste.

0:3 – FC Grimma verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB Germania Halberstadt

Grimma/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcus Dörfer. Der Trainer von Grimma musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Edhem Hujdurovic (VfB Germania Halberstadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Daniel Heinrich (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Grimma liegt 0:2 im Rückstand – Minute 52

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

28 Minuten nach der Pause konnte Paul Grzega (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Tröger, Rieger (75. Schulze), Werner, Kind, Spreitzer, Mattheus, Pistol, Vogel, Katzenberger, Janz

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (70. Huber), Stobbe, Hackethal, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Zeidler, Rust, Hujdurovic, Grzega (84. Arnold), Kohn, Heinrich

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91