Rezession, Krieg und das Gefühl von Dauerkrise: Das ängstigt eine ganze Gesellschaft. Der Psychiater Oliver Tüscher aus Halle erklärt, was die Seele nun braucht.

„Wir brauchen das Gefühl von Kontrolle“: Wie wir entspannter durchs Leben gehen

„Positive Dinge stärker wahrnehmen“: Das rät Oliver Tüscher, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie in Halle.

Kein Frieden in der Ukraine, die Wirtschaft ist angeschlagen, die Weltlage unsicher: Die Krisen haben spürbare Auswirkungen auf die Psyche, viele Menschen fühlen sich stärker belastet. Was heißt das für die Zukunft einer Gesellschaft – und was schafft Zuversicht? Antworten gibt Oliver Tüscher, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Unimedizin Halle, im Gespräch mit MZ-Reporterin Lisa Garn.