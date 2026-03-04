weather wolkig
Ärztin aus Halle zum Welt-Adipositas-Tag „Ständig wird etwas gegessen oder gesnackt“: Warum oft schon Kinder unter Übergewicht leiden

Süßigkeiten, Softdrinks und Fast Food sind heute fast rund um die Uhr überall verfügbar. Das hat Folgen: Schon Kinder leiden oft unter starkem Übergewicht. Was man dagegen tun kann und wo Zuckerfallen lauern, erklärt Adipositas-Expertin Susann Weihrauch-Blüher von der Universitätsmedizin Halle.

Von Matthias Müller 04.03.2026, 07:00
Fast Food wie Burger ist auch bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Zu viel davon kann aber auch Folgen für die Gesundheit haben, warnen Fachleute zum Welt-Adipositas-Tag am 4. März. (Foto: dpa)

Halle/MZ. - Leberverfettung schon im Schulalter, die Abnehmspritze für Jugendliche: Kinderärztin Susann Weihrauch-Blüher erlebt an der Universitätsmedizin Halle die Folgen von ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Warum das Risiko durch Softdrinks oft unterschätzt wird und welche Strategien Familien helfen können, erläutert die Vizepräsidentin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.