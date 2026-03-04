Ärztin aus Halle zum Welt-Adipositas-Tag „Ständig wird etwas gegessen oder gesnackt“: Warum oft schon Kinder unter Übergewicht leiden
Süßigkeiten, Softdrinks und Fast Food sind heute fast rund um die Uhr überall verfügbar. Das hat Folgen: Schon Kinder leiden oft unter starkem Übergewicht. Was man dagegen tun kann und wo Zuckerfallen lauern, erklärt Adipositas-Expertin Susann Weihrauch-Blüher von der Universitätsmedizin Halle.
Halle/MZ. - Leberverfettung schon im Schulalter, die Abnehmspritze für Jugendliche: Kinderärztin Susann Weihrauch-Blüher erlebt an der Universitätsmedizin Halle die Folgen von ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Warum das Risiko durch Softdrinks oft unterschätzt wird und welche Strategien Familien helfen können, erläutert die Vizepräsidentin der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.