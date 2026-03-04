Ärztin aus Halle zum Welt-Adipositas-Tag „Ständig wird etwas gegessen oder gesnackt“: Warum oft schon Kinder unter Übergewicht leiden

Süßigkeiten, Softdrinks und Fast Food sind heute fast rund um die Uhr überall verfügbar. Das hat Folgen: Schon Kinder leiden oft unter starkem Übergewicht. Was man dagegen tun kann und wo Zuckerfallen lauern, erklärt Adipositas-Expertin Susann Weihrauch-Blüher von der Universitätsmedizin Halle.