Mehr als 850 Straßen haben Inspektoren in Halle unter die Lupe genommen. Sie haben Straßenschäden erfasst und Noten vergeben. Die MZ hat sich die schlechteste Straße in Halle angesehen und mit Anwohnern gesprochen.

Ein solche Furche im Gehweg kann für Fußgänger zur Stolperfalle werden.

Halle (Saale)/MZ. - Das Urteil der Anwohner ist eindeutig. Nach dem Zustand ihrer Straße gefragt, heißt es etwa: „Eine Zumutung sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger.“ Oder schlicht: „Grausam.“ Doch dass dies die schlechteste Straße in ganz Halle ist? Darüber wundern sich die Anwohner auf MZ-Nachfrage dann doch.