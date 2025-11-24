weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gefängnisneubau: Entscheidung zwischen Halle und Weißenfels gefallen

Streit ist entschieden Sachsen-Anhalts neues Gefängnis kommt nach Weißenfels, Halle geht leer aus

Für mehr als 400 Millionen Euro soll im Süden von Sachsen-Anhalt ein neues Gefängnis entstehen. Lange war Halle der Favorit. Den Zuschlag bekommt nun aber das konkurrierende Weißenfels. Das sind die Gründe.

Von Hagen Eichler und Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 25.11.2025, 12:20
Hier will das Land Sachsen-Anhalt ein neues Gefängnis bauen: die vorgesehene Fläche am Stadtrand von Weißenfels. Auch Halle hatte bis zuletzt auf den Zuschlag gehofft. 
Magdeburg/MZ - Der Streit um den Standort für Sachsen-Anhalts großen Gefängnisneubau ist entschieden. Nach MZ-Informationen soll die Haftanstalt in Weißenfels (Burgenlandkreis) entstehen, während die konkurrierende Bewerberstadt Halle leer ausgeht.