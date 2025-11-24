Streit ist entschieden Sachsen-Anhalts neues Gefängnis kommt nach Weißenfels, Halle geht leer aus

Für mehr als 400 Millionen Euro soll im Süden von Sachsen-Anhalt ein neues Gefängnis entstehen. Lange war Halle der Favorit. Den Zuschlag bekommt nun aber das konkurrierende Weißenfels. Das sind die Gründe.