Streit ist entschieden Sachsen-Anhalts neues Gefängnis kommt nach Weißenfels, Halle geht leer aus
Für mehr als 400 Millionen Euro soll im Süden von Sachsen-Anhalt ein neues Gefängnis entstehen. Lange war Halle der Favorit. Den Zuschlag bekommt nun aber das konkurrierende Weißenfels. Das sind die Gründe.
Aktualisiert: 25.11.2025, 12:20
Magdeburg/MZ - Der Streit um den Standort für Sachsen-Anhalts großen Gefängnisneubau ist entschieden. Nach MZ-Informationen soll die Haftanstalt in Weißenfels (Burgenlandkreis) entstehen, während die konkurrierende Bewerberstadt Halle leer ausgeht.