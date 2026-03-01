In Dessau-Roßlau hat das Kurt Weill Fest mit einem fantastischen Eröffnungskonzert und der deutschen Erstaufführung der brasilianischen Oper „Alma“ begonnen.

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Dessau ist wieder im Festspielmodus. Auch, wenn das Ganze etwas bescheidener „nur“ Kurt Weill Fest heißt, ist es der Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt. Mit internationalem Flair. Und das nicht nur, weil es den berühmten Sohn der Stadt und Namensgeber Kurt Weill (1900-1950) auch als amerikanische Variante gibt. Erzwungenermaßen, denn 1933 musste sich der Komponist mit jüdischen Wurzeln vor dem Rassenwahn der Nazis in Sicherheit bringen. Ab 1935 lebte und komponierte Weill in den USA – der in Dessau geborene starb in New York.