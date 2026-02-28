Juristen müssen sich in Sachsen-Anhalt ab sofort zur Verfassung bekennen, wenn sie ihre Ausbildung abschließen wollen. Warum Justizministerin Weidinger das für nötig hält.

Berufsverbot für Extremisten - wie Sachsen-Anhalt die Justiz vor Unterwanderung schützen will

Magdeburg/MZ - Wer in Sachsen-Anhalt Volljurist werden will, muss sich ab sofort schriftlich zu den Werten des Grundgesetzes bekennen. Die Neuerung gilt erstmals für Bewerber, die ihr Referendariat am 1. März beginnen. Das teilte das Landesjustizministerin auf MZ-Anfrage mit. Ressortchefin Franziska Weidinger (CDU) sagte, es gehe darum, den Rechtsstaat gegen Angriffe zu schützen.